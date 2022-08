Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto kollidiert mit Rollstuhl - Rollstuhlfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

In Lörrach ist am Mittwoch, 10.08.2022, kurz nach 13:00 Uhr, ein Auto mit einem elektrisch betriebenen Rollstuhl kollidiert. Der 82 Jahre alte Rollstuhlfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rollstuhlfahrer hatte in der Lörracher Straße auf eine Abbiegemöglichkeit nach links in die Römerstraße gewartet und stand auf der Straße. Ein 74-jähriger Autofahrer bog aus der Römerstraße in die bevorrechtige Lörracher Straße ein und stieß mit dem gerade anfahrenden Rollstuhlfahrer zusammen. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht, am Rollstand entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

