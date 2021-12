Polizei Düren

POL-DN: "Dooring"-Unfall auf der Aachener Straße

Zu einem sogenannten "Dooring"-Unfall kam es am Mittwoch auf der Aachener Straße.

Ein 23 Jahre alter Dürener befuhr mit seinem Pkw gegen 15:25 Uhr die Aachener Straße, in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße, als Beifahrerin hatte er eine 18-Jährige, ebenfalls aus Düren, mit an Bord. Die beiden stellten ihr Auto in einer Parkbucht auf der Aachener Straße, in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße, ab. Nach eigenen Angaben habe sich die junge Beifahrerin vor dem Verlassen des Fahrzeugs zunächst umgedreht und anschließend auch in den Rückspiegel geschaut. Die herannahende Radfahrerin habe sie nicht gesehen und deshalb die Beifahrertür geöffnet. Im selben Moment sei es dann zur Kollision zwischen der Autotür und dem Fahrrad gekommen. Die 36 Jahre alte Velofahrerin aus Düren war offensichtlich ebenfalls auf der Aachener Straße, in Fahrtrichtung August-Klotz-Straße, unterwegs gewesen und nutzte hierfür ordnungswidrig den Gehweg. Sie stürzte durch den Zusammenstoß und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

