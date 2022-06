Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Schwerer Unfall auf der L 373

Nettetal-Lobberich (ots)

Eine Person lebensgefährlich verletzt, eine Person schwer verletzt.

Am Freitag gegen 13.40 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Landstraße 373 zwischen Lobberich und Hinsbeck. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Nettetal fuhr auf dem Verbindungsstück der 'Landstraße' in Lobberich in Richtung L 373. Nach derzeitigem Stand überquerte er die L 373 in Richtung Beecker Weg, ohne auf den Querverkehr zu achten. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Nettetal, die in Richtung Hinsbeck unterwegs war, kollidierte mit dem Pkw des 19-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes schleudert der Wagen der 39-jährigen in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 39-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. /wg (485)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell