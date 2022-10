Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falsche Handwerker stehlen Schmuck und Bargeld

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann gab sich am Donnerstagnachmittag einer Seniorin gegenüber an der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Schölzbach als Handwerker aus. Er erklärte, dass er die Wasseranschlüsse kontrollieren müsse. Dazu ging er mit der Frau ins Badezimmer und hantierte an den Armaturen.

In der Zwischenzeit gelangte mutmaßlich ein zweiter unbekannter Täter durch die offene Wohnungstür in die Wohnräume und durchsuchte das Schlafzimmer nach Beute.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Die Männer hatten sich in unbekannte Richtung aus der Wohnung entfernt.

Personenbeschreibung: männlich, 35 - 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkler Teint, kurze dunkle stellenweise graue Haare, dunkle Augenfarbe, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, schwarze Bekleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Informationen und Tipps der Polizei Recklinghausen rund um das Thema Betrug und Betrüger an der Haustür finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell