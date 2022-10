POL-RE: Gladbeck: Streit vor Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Mann gab sich am Donnerstagnachmittag einer Seniorin gegenüber an der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Schölzbach als Handwerker aus. Er erklärte, dass er die Wasseranschlüsse kontrollieren müsse. Dazu ging er mit der Frau ins Badezimmer und hantierte an den Armaturen. In der Zwischenzeit gelangte mutmaßlich ein zweiter ...

mehr