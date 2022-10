POL-RE: Recklinghausen: Jugendgruppe raubt Geldbörse

Recklinghausen (ots) - Datteln Am Donnerstag kam es um 15:10 an der Kreuzung Beisenkampstraße/Danziger Straße/Grenzmarkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr auf der Beisenkampstraße und hielt im Bereich der Kreuzung. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr aus der Danziger Straße aus in die linke Seite des Autos. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die ...

