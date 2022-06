Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Pferdetransporter brannte

Hagen a.T.W. (ots)

Um 05:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitag in die Straße Am Borgberg alarmiert. Auf einer Parkfläche an einem Reiterhof war ein Pferdetransporter in Brand geraten. Das Brandgeschehen beschränkte sich nahezu vollständig auf den Aufbau des Lkw und beschädigte Interieur und gelagerte Waren erheblich. Personen, Tiere oder andere Fahrzeuge kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der Pferdetransporter diente als Ausstellungs- bzw. Transportfahrzeug für Waren rund um den Pferdesport. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand löste vermutlich ein Kabelbrand in einer Zwischendecke das Feuer aus. Die Schäden am Aufbau des Lkw und den mitgeführten Waren konnte bislang nicht genau beziffert werden, wird aber auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell