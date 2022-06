Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Feuer in Lagerhalle

Melle (ots)

In der Straße Im Gewerbepark brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer aus. In der Lagerhalle eines Gewerbebetriebs war gegen 14:35 Uhr eine Ladestation für Elektrofahrzeuge (sog. Wallbox) in Brand geraten. Die Wand, an der die Wallbox befestigt war, ein elektrisches Rolltor und die Ladestation selbst wurden durch die Flammen erheblich beschädigt bzw. zerstört. Ein im Ladebetrieb befindliches Elektrofahrzeug blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Der derzeitige Stand der polizeilichen Ermittlungen deutet auf einen technischen Defekt an der Wallbox als Brandursache hin.

