POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Vereinsheim geriet ins Visier von Unbekannten

Badbergen (ots) - Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Alfhausen am Donnerstagmorgen die Dinklager Straße in Richtung Badbergen. Im Ortsteil Wulften, in einer Rechtskurve, kamen dem Mann zwei Pkw entgegen. Aus unbekannten Gründen stürzte der 23-Jährige mit seiner Maschine, genau zwischen die beiden Autos. Glücklicherweise rutschte der Gestürzte an dem zweiten Auto vorbei und stoppte am Fahrbahnrand. Sein ...

mehr