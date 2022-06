Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 32-jähriger Motorradfahrer nach Unfall auf der L91 schwer verletzt

Melle (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Riemsloher Straße (L91) ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein 32-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen davontrug. Gegen 8.30 Uhr befuhr der Mann aus Melle mit seinem Kraftrad die Landesstraße aus Riemsloh kommend in Richtung Melle. In Höhe der Einmündung zur Straße " An der Europastraße" bog ein entgegenkommender VW Passat in diese ein, ohne den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer passieren zu lassen. Der 74-jährige VW-Fahrer wurde womöglich von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah den entgegenkommenden 32-Jährigen auf seiner Maschine. Bei der anschließenden Frontalkollision wurde der Vorfahrtsberechtigte schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden. Sie wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbehinderungen.

