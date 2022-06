POL-OS: Osnabrück: Mutter und Säugling von Pkw erfasst

Melle (ots) - Gegen 18:50 Uhr befuhr am Dienstag ein 54-jähriger Mann aus Melle mit seinem VW Passat die Redecker Straße in Richtung Sondermühlen. Nur wenige hundert Meter hinter dem Kreisverkehr Gerdener Straße / Herbkestraße erfasst der VW in einer Rechtskurve ein 9-jähriges Kind, welches sich am Fahrbahnrand aufgehalten hatte. Durch den Anstoß wurde das Mädchen aus Melle in den Grünstreifen geschleudert und ...

