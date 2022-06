Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Vorfahrtsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn an der Einmündung zur Hohewartstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige war mit ihrem VW in der Hohewartstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs und fuhr im weiteren Verlauf vermutlich ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Fahrzeuglenkerin, die mit ihrem Audi auf der vorfahrtsberechtigten Stuttgarter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei dem Unfall wurde eine Mitfahrerin der 22-Jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

