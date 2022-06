Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 14:20 Uhr und 17:10 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Hauptstraße in Dagersheim einen geparkten Fiat 500. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Fiat war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Volksbankfiliale abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell