LPI-G: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Altenburg (ots) - Bereits am 04.02.2023 wurde eine Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Zeitzer Straße gewaltsam geöffnet. Daraus entwendeten die Einbrecher eine Wildkamera, ein Radio und ein Paar Schuhe. Anschließend flüchteten sie. An der Laube entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03447/ 4710 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

