Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Leiche im Sternberger See entdeckt

Sternberg (ots)

Im Sternberger See in Sternberg ist am Donnerstagabend die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Tote wurde nahe eines Bootssteges an der Wasseroberfläche treibend durch einen Passanten gefunden. Feuerwehrleute bargen anschließend den Leichnam, ein Notarzt stellte daraufhin den Tod des Mannes fest. Nach polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten um einen 87-jährigen Mann aus der Region. Am Bootssteg wurden sein Rollator und weitere persönliche Gegenstände gefunden. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, aufzuklären.

