POL-WE: Bad Nauheim: Gewaltsame Auseinandersetzung in der Parkstraße - Schaulustige stören polizeiliche Maßnahmen - mehrere Festnahmen

Friedberg (ots)

Derzeit noch größtenteils unklar sind die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen am gestrigen Montagnachmittag in der Bad Nauheimer Parkstraße. Gegen 17.20 wählten mehrere Unbeteiligte den Notruf, nachdem vor einem dortigen Restaurant, einige - zum Teil mit Messern bewaffnete- Männer aufeinander losgegangen sein sollen. Mehrere Personen waren dabei leicht verletzt worden.

Ein Teil der Beteiligten war Zeugenangaben zufolge noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen in geparkte Fahrzeuge gestiegen und bereits davongefahren. In diesem Zusammenhang kontrollierten Polizeikräfte wenige Minuten später in der Parkstraße drei Männer, die sich unweit des Tatortes bei einem weißen Audi und einem schwarzen Jeep aufhielten. Nahezu zeitgleich stoppten weitere Schutzleute in der Kurstraße einen mit zwei Männern besetzten, schwarzen Audi. Im Rahmen folgender Durchsuchungen der Fahrzeuge und Personen sowie Absuche des Tatortes fand man neben mehrerer, als Tatmittel in Betracht kommender Messer auch eine größere Menge Bargeld.

Die fünf Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Anschließend entließ man die Männer nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei, u.a. wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung sowie gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten mögliche, namentlich bislang noch nicht bekannte Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Friedberger Kripo zu melden. Offenbar war der Polizeieinsatz auch von mehreren Passanten gefilmt worden.

Im Rahmen des Einsatzes erschwerte eine größere Zahl Schaulustiger die polizeilichen Maßnahmen am Tatort, u.a. durch verbale Provokationen. Eine Person störte die Amtshandlungen massiv und versuchte weitere Passanten gegen die Polizei aufzubringen. Da der Mann trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, beharrlich weitermachte, musste er bis zum Abschluss der Maßnahmen vor Ort in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten leiteten gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren ein.

