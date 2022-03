POL-HA: Raub in Altenhagen - Gürteltasche gestohlen

Hagen-Haspe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag (21.03.2022) in Haspe ein 22-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Hagener fuhr, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Pedelec über den Radweg in der Leimstraße in Richtung Haenelstraße. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem grauen Kia über die Leimstraße in Richtung des ...

