Polizei Hagen

POL-HA: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag (21.03.2022) in Haspe ein 22-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Hagener fuhr, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Pedelec über den Radweg in der Leimstraße in Richtung Haenelstraße. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem grauen Kia über die Leimstraße in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings. Sie wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Dabei stürzte der 22-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kia-Fahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

