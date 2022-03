Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Diebstahl von Baustelle

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 21.03.2022, rief ein Mitarbeiter einer Baustelle gegen 12:30 Uhr die Polizei in die Eppenhauser Straße. Hier war das Gelände hinter einem Supermarkt über das Wochenende eingezäunt und gesichert worden. Offenbar gelangten Unbekannte jedoch auf die Baustelle, indem sie die Schellen der Zäune lösten. Ein Zeuge (68) konnte den Beamten berichten, dass der Diebstahl bereits am Sonntag stattfand. Dort fuhr gegen 16 Uhr ein weißer Mercedes-Sprinter auf das Gelände. Zwei Männer räumten mehrere Gegenstände aus einem Container in das Fahrzeug und fuhren davon. Vermutlich handelte es sich um Buntmetall und Blech. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (hir)

