Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Krankenhaus randaliert

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Randalierer in einem Krankenhaus gemeldet. Der aggressive 27-jährige Mann wollte das Krankenhaus, trotz Aufforderung des Personals, nicht verlassen. Er bedrohte die Sicherheitsmitarbeiter. Bei Eintreffen der Streife hielt sich der der Randalierer im Wartebereich der Ambulanz auf. Er verhielt sich unkooperativ, wollte sich nicht ausweisen und filmte die Maßnahmen mit seinem Handy. Erst nach längerer Diskussion begab sich der Mann in Richtung Ausgang. Er erhielt einen Platzverweis. Kurze Zeit später suchte der 27-Jährige wieder das Krankenhaus auf, drohte erneut einem Mitarbeiter und begab sich dann in Richtung Pfaffplatz. Dort wurde er von der Streife angehalten. Da er dem Platzverweis nicht folgte und eine Wiederholung zu erwarten war, wurde er in Gewahrsam genommen. |elz

