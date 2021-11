Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Stelzenberg (ots)

Einbrecher haben sich am Freitag in Stelzenberg in der Trippstadter Straße Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen einen Stahlschrank auf. Entwendet wurde nach ersten Angaben der Bewohner nichts. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gra

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell