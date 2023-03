Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Geschäftsräume

Ludwigsburg (ots)

Einbrecher haben am Wochenende zwischen Freitag 17:30 Uhr und Sonntag 20:15 Uhr in der Marbacher Straße in Ludwigsburg zugeschlagen. Die unbekannten Täter warfen im Hinterhof einer Firma ein Fenster ein und drangen so ins Innere vor. Hier durchsuchten sie mutmaßlich beide Stockwerke des Gebäudes und hebelten dabei mehrere Zimmer- und Schranktüren auf. Auch ein Metalltresor wurde aufgebrochen und daraus ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

