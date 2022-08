Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

55-jährige Fahrerin schwer verletzt

Geldern-Kapellen (ots)

Am Donnerstag (18. August 2022) gegen 15:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Grefrath mit ihrem VW Passat die Beerenbrouckstraße in Richtung Kapellen und bog dann nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Dabei übersah sie die entgegenkommende 55-jährige Frau aus Sonsbeck, die mit ihrem grauen BMW in Richtung Geldern unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge überschlug sich der Passat. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Wagen auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen. Die beiden Fahrerinnen wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo die 55-Jährige stationär blieb. Die 28-Jährige verließ das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Beerenbrouckstraße teilweise gesperrt. (ms)

