Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksame Zeugin

Sondershausen (ots)

Ein älterer Herr kollidierte am Freitag, 24.02.2023 zwischen 12:20 Uhr 12:35 Uhr in der Tiefgarage des Kauflandes beim Ausparken mit einem abgestellten Pkw. Der Verursacher stieg aus, begutachtete den Schaden und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine Zeugin wurde der Unfall beobachtet und der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs informiert. Der Schaden am abgestellten Fahreug beläuft sich auf ca. 500 Euro. Beim Unfallverursacher konnten korrespondierende Schäden festgestellt werden. Ein Dankeschön geht an die aufmerksame Zeugin!

