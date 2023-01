Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin auf Fußgängerfurt angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 28-jährige Fußgängerin wollte bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage am Dienstag, 17.01.2023, gegen 18.10 Uhr, die Fußgängerfurt in der Brombacher Straße, bei der Tankstelle, überqueren und wurde dabei von einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin angefahren. Die 22-jährige Pkw-Fahrerin kam von der Schwarzwaldstraße, bog bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage nach links in die Brombacher Straße ein und übersah dabei die bevorrechtigte Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

