LPI-EF: 5-jähriges Kind verletzt

Erfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen beschäftigen mehrere Einbrüche in der Erfurter Altstadt die Polizei. Unbekannte hatten an einem Café eine Fensterscheibe eingeschlagen und 100 Euro Bargeld aus der Kasse gestohlen. In dem Büro eines Hotels brachen Diebe einen Schrank und einen Rollcontainer auf. Aus einer Geldkassette verschwanden hier 1.600 Euro Bargeld. Kupferkabel und Elektrowerkzeug im Wert von 8.000 Euro verwanden aus einem Rohbau. Die Polizei sicherte in allen ...

