Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnwagen aus Carport gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte stahlen in Haltingen in der Nacht von Dienstag, 17.01.2023, auf Mittwoch, 18.01.2023, einen weißen Wohnwagen der Marke Fendt. Der mit einem Schloss gesicherte Wohnwagen stand unter einem Carport in der Hubstraße. Der Diebstahlschaden (inklusive Inventar) beträgt etwa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welchen in der Nacht ein Wohnwagengespann aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise dazu geben können.

