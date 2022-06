Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Am 20. Juni (Montag) befuhr ein 56 Jahre alter Hückelhovener mit seinem PKW die Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. Gegen 17.15 Uhr fuhr er in einem Baustellenbereich unter einer Brücke (Rosemannstraße) hindurch. Der Mann gab an, dass er aus dem Augenwinkel einen Gegenstand wahrnahm, der von der Brücke fiel. Dieser habe ...

