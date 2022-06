Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei bietet Radparcours für Kinder

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Durch die Pandemie sind in den letzten zwei Jahren leider viele polizeiliche Veranstaltungen und Radfahrtrainings für Kinder ausgefallen. Die Kreispolizeibehörde Heinsberg bietet deshalb nun eine gesonderte Veranstaltung zur Verkehrserziehung an: Einen Radparcours für Kinder. Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei sind dafür am Dienstag, 19. Juli, in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr auf dem Gelände des Indoorspielplatzes "Fridolino" in Hückelhoven-Brachelen an der Linnicher Straße zu Gast.

Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, welche an diesem Tag mit einem Fahrrad zum Spielplatz kommen und erfolgreich einen Radparcours absolvieren, können kleine Preise gewinnen. Natürlich muss ein Fahrradhelm getragen werden. Die Verkehrssicherheitsberater werfen außerdem einen Blick auf die Verkehrstauglichkeit der mitgebrachten Fahrräder und geben Tipps, wie man diese verbessern kann.

Eltern können die Veranstaltung gerne nutzen, um Fragen zur Verkehrserziehung von Kindern zu stellen.

Ein ähnlicher Termin fand bereits im letzten Jahr in den Sommerferien statt. Aufgrund des damaligen Erfolges, freut sich die Polizei, die Veranstaltung nun wiederholen zu können und hoffentlich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begrüßen.

