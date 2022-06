POL-HS: Gegenstand fällt von Autobahnbrücke auf PKW, Zeugen gesucht

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am Montagabend (27. Juni) entdeckte eine Anwohnerin gegen 22.20 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person an einer Gartenlaube eines privaten Grundstücks an der Hauptstraße. Nachdem der Unbekannte dies bemerkte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei Nachschau an der Gartenlaube stellten die Eigentümer Einbruchspuren an ...

mehr