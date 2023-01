POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Heckscheibe mit Stein eingeworfen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 18.01.2023, kurz vor 03.00 Uhr, ein Brand in einer freistehenden Scheune in der Straße "im Hungerich" mitgeteilt. Der Brand konnte von der Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Ursächlich für den Brand könnte ein am Vorabend betriebener Holzofen gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

