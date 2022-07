LPI-NDH: Den richtigen Riecher gehabt, Dieb geschnappt

Bad Langensalza (ots) - Ein Feld stoppte am Mittwochabend einen Skoda Superb nach einem Unfall auf der Bundesstraße 176 zwischen Bad Langensalza und Tonna. Der 32-jährige Skodafahrer war gegen 18.20 Uhr in Richtung Tonna unterwegs und hatte zum Überholen einer Fahrzeugschlange angesetzt. Auf Höhe eines BMW, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmnöver kollidieren beide Autos ...

