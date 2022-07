LPI-NDH: Autotür wurde Radfahrer zum Verhängnis

Worbis (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer beabsichtigte am gestrigen Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, mit seinem Renault vom Parkplatz der Tankstelle in der Nordhäuser Straße auf die Straße zu fahren. Hierbei kollidierte er mit einem 69-jährigen Pedelecfahrer, der vorfahrtsberechtigt, den Radweg befuhr. Der Radfahrer verletzte sich und musste medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 ...

