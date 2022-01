Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach zwei Unfällen gesucht!

Dreitzsch/Neustadt an der Orla (ots)

Bereits am 28.12.2021 gegen 16:45 Uhr war ein unbekannter Fahrzeug-Führer auf der Bundesstraße 281 zwischen Miesitz und Dreitzsch unterwegs, als dieser vermutlich Teile seiner Ladung verlor, die auf der Fahrbahn landeten. Der Fahrer eines VW konnte nicht rechtzeitig ausweichen und stieß mit seinem PKW gegen die Plastik-Teile. Dabei entstand Sachschaden am Passat. Der Verursacher fuhr weiter. Am 28.12.2021 gegen 13:50 Uhr verlor ein ebenfalls unbekannter Fahrzeug-Führer Gegenstände von der Ladefläche seines Anhängers, als dieser die Bundesstraße 281 auf dem Brückenbauwerk in Höhe der Kläranlage bei Neustadt/Orla zwischen Pößneck und Triptis befuhr. Ein herabfallender PKW-Reifen prallte dabei gegen einen Kraftomnibus (KOM) im Gegenverkehr. Der Verursacher, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer eines silberfarbenen PKW mit Anhänger handelte, setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Triptis fort. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen führten bisher zu keinem Ergebnis. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

