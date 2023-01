Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Beschädigtes Auto nach Rangierunfall gesucht

Freiburg (ots)

Nach einem Rangierunfall am Montagabend, 16.01.2023, gegen 20:45 Uhr, in der Friedrichstraße in WT-Waldshut wird ein beschädigtes Auto gesucht. Ein 74 Jahre alter Autofahrer hatte zu diesem Zeitpunkt dort rückwärts ausgeparkt und dürfte dabei den dahinter abgestellten Pkw touchiert haben. Erst am nächsten Tag bemerkte dieser den Schaden an seinem Fahrzeug. Der Polizeiposten Tiengen sucht nun den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs (Kontakt 07741 8316-0).

