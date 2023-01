Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.01.2023, gegen 16:25 Uhr, hat sich in Wutöschingen-Horheim eine 52 Jahre alte Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 47 Jahre alter Autofahrer hatte die Vorfahrt der von rechts kommenden Radlerin nicht beachtet, als er aus der Dorneckstraße in die Lauchringer Straße einfuhr. Seine Sicht war durch Schnee auf der Windschutzscheibe beeinträchtigt. Durch die leichte Kollision stürzte die Fahrradfahrerin auf die Straße und verletzte sich leicht am Bein. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell