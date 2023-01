Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ölspur - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 16.01.2023, hat eine Ölspur in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 18:45 Uhr war dort eine glatte Straße gemeldet worden. Eine Ölspur zog sich von der Hauensteinstraße in Richtung Gießenstraße und endete im Hotzenweg. Sie musste von einer Fachfirma beseitigt werden. Es dürfte sich dabei nicht um gewöhnliches Fahrzeugöl gehandelt haben, sondern um eine Art Frittieröl. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, melden.

