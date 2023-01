POL-FR: Elzach: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, 17.01.2023, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, wurde ein in der Gartenstraße in Emmendingen geparkter grauer Nissan X-Trail, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, im Heckbereich beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

