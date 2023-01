POL-FR: Waldkirch: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 17.01.2023, gegen 07:50 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Blauenstraße in Neuenburg zum Brand in einem Technikraum. Die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Neuenburg konnte durch ihr schnelles Einschreiten einen größeren Schaden verhindern. Nach derzeitigem Sachstand ist eine technische Ursache nicht ausgeschlossen. Die ...

