POL-FR: Neuenburg am Rhein: unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Ein 42-jähriger Mann befuhr mit seinem roten VW Golf am Montag, 16.01.2023, zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr, die linke Fahrspur auf der Autobahn A 5 in Richtung Weil am Rhein, als er zwischen der Anschlussstelle Müllheim und der Baustelle wegen einem Fiat Kleintransporter ausweichen musste, da dieser ohne zu Blinken von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt haben soll. Dabei kollidierte der 42-Jährige mit der Mittelschutzplanke. Der 31-jährige Fahrer des Fiat Kleintransporters will ein anderes Fahrzeug überholt haben und sei dann wieder auf die rechte Fahrspur gewechselt. Der 42-Jährige soll dann neben ihm gefahren sein und habe ihm den Mittelfinger gezeigt. Der 42-Jährige habe sich dann mit seinem Golf vor ihn gesetzt, sich im Fahrzeug umgedreht und dem 31-Jährigen abermals den Mittelfinger gezeigt. Dabei soll der 42-Jährige die Kontrolle über seinen Golf verloren haben, nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der mit der Mittelschutzplanke kollidiert sein. Der Sachschaden am Golf beträgt etwa 2.000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein Verkehrsteilnehmer, welche den Unfallhergang beobachteten. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07621 98000 entgegen.

