Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Kfz-Brände an der Eckendorfer Straße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am vergangenen Wochenende steckten ein oder mehrere Täter erneut Fahrzeuge in Brand, die zum Verkauf angeboten wurden.

Am Sonntag, 01.05.2022, gegen 02:00 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand eines schwarzen Skoda Octavia, der auf einem Grünstreifen seitlich des Gehwegs, zwischen der Finkenstraße und der Ziegelstraße, geparkt worden war.

Das Feuer breitete sich vom hinteren Radkasten auf das restliche Fahrzeug aus. Am Skoda entstand ein Totalschaden.

Am Montag, 02.05.2022, um 01:15 Uhr, fiel Streifenbeamten ein Brand an einem Hinterrad eines schwarzen Golf GTI auf, der auf dem Gelände eins Autohauses in der Nähe der Feldstraße stand. Es gelang ihnen, das Feuer zu löschen, bevor die Flammen auf weitere Fahrzeugbereiche übergehen konnten.

Wie in der Nacht zuvor hatte der unbekannte Täter auf einem hinteren Reifen das Feuer gelegt.

Kriminalbeamte ermitteln in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell