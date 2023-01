POL-FR: Weil am Rhein: Motorroller gestohlen und angezündet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Von Hausen kommend in Richtung Zell befuhr am Montag, 16.01.2023 gegen 15.45 Uhr eine 22 Jahre alte Frau die B 317 mit ihrem VW Passat. In der Grendelkurve kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches die Kurve geschnitten haben soll. Dabei kam es zum Spiegelstreifer der beiden Fahrzeuge. Am Außenspiegel des VW entstand Sachschaden von rund 300 ...

