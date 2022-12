POL-PPRP: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (18.12.2022), zwischen 17:20 und 18:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Horstackerstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Ebenfalls am Sonntagabend, zwischen 17:00 und 20:45 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trifelsstraße eingebrochen. Auch hier wurden ...

