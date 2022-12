Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Mundenheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (18.12.2022), zwischen 17:20 und 18:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Horstackerstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Ebenfalls am Sonntagabend, zwischen 17:00 und 20:45 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trifelsstraße eingebrochen. Auch hier wurden Wertgegenstände entwendet, der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich der Horstackerstraße/Trifelsstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell