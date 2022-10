POL-FR: Landkreis Emmendingen, Waldkirch: Die Polizei Baden-Württemberg sucht Nachwuchs - Berufsinfoveranstaltung in Waldkirch

Freiburg (ots) - Drei slowakische Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 23 Jahren konnten nach einem Ladendiebstahl am 29.09.2022 in einem Discounter in Küssaberg ermittelt werden. Am Tattag waren aus dem Geschäft drei Notebooks im Wert von rund 1800 Euro entwendet worden. Drei zunächst unbekannte Männer ...

mehr