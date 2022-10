Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl ermittelt - mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt

Drei slowakische Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 23 Jahren konnten nach einem Ladendiebstahl am 29.09.2022 in einem Discounter in Küssaberg ermittelt werden. Am Tattag waren aus dem Geschäft drei Notebooks im Wert von rund 1800 Euro entwendet worden. Drei zunächst unbekannte Männer standen im Verdacht, die Tat gemeinschaftlich begangen zu haben. Hinweise auf das von ihnen benutzte Fahrzeuge lagen vor, so dass der mutmaßliche Aufenthaltsort ermittelt werden konnte. Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen erließ einen Durchsuchungsbeschluss für ein Gebäude, in dem sich die mutmaßlichen Tatverdächtigen aufhalten sollten. Im Zuge der Durchsuchung konnten die entwendeten Laptops nicht aufgefunden werden, stattdessen aber weiteres mutmaßliches Diebesgut und Bargeld, was beschlagnahmt wurde. Nach den strafprozessualen Maßnahmen kamen die drei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

