Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Ohne Kennzeichen unterwegs - Fahrer alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ohne Kennzeichen war am Mittwochnachmittag, 19.10.2022, ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer zwischen WT-Tiengen und Lauchringen unterwegs. Das Auto war bereits am Morgen dem Gemeindevollzugsdienst geparkt in Tiengen aufgefallen, da daran Kennzeichen mit falschen Zulassungsstempeln angebracht waren. Die Kennzeichen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Eine gut sichtbare Nachricht wurde am nicht zugelassenen Auto hinterlassen, da der mutmaßliche Besitzer nicht erreicht werden konnte. Gegen 16:00 Uhr fiel besagtes Auto dann zwischen Tiengen und Detzeln auf, wie es ohne Kennzeichen gefahren wurde. Das Auto konnte von einer Polizeistreife auf der B 34 bei Lauchringen gestoppt werden. Am Steuer saß der Eigentümer des Autos, ein 52-jähriger Mann, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcomatentest ergab rund 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ebenso wurde das Auto sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell