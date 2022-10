Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Fahrradfahrendes Kind übersteht Unfall mit Lkw mit leichten Verletzungen

Freiburg (ots)

In Untermettingen hat am Mittwochabend, 19.10.2022, ein fahrradfahrendes Kind einen Zusammenstoß mit einem Lkw mit leichten Verletzungen überstanden. Der 8-jährige Junge kam zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik. Er war mit einem Fahrrad gegen 18:15 Uhr aus einem abschüssigen Fußweg auf die Steinalstraße (L 159) eingefahren und dort gegen einen in Richtung Bonndorf fahrenden Lkw geprallt. Der Junge kollidierte mit dem Vorderrad, so dass er zurückgestoßen wurde und auf die Straße stürzte. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zog sich der Bub leichte Verletzungen zu. Es entstand nur geringer Sachschaden.

