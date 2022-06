POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Vereinsheim in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr bis Freitag, 05:20 Uhr, im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0632/137-0 oder per Email ...

