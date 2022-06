POL-PDLU: Streit um nicht angeleinten Hund eskaliert

Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtiger Fahrerin kam es bereits am Mittwoch gegen 15:00 Uhr in der Landwehrstraße. Eine bislang unbekannte VW Polo-Fahrerin war in Richtung Waldseer Straße unterwegs und bog nach rechts in die Brunckstraße ab. Aufgrund des Abbiegevorgangs musste eine dort befindliche Radfahrerin, die den Radweg der Landwehrstraße in Richtung Waldseer Straße befuhr, eine Vollbremsung ...

mehr